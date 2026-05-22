Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'CHP Genel Başkanı' olarak güncelledi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının siyasi yankıları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabındaki unvanında güncelleme yaptı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultaya ilişkin verdiği karar kapsamında, mevcut yönetimin yerine tedbiren Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu profilini CHP Genel Başkanı olarak güncelledi.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAORĞLU

Daha önce profil açıklamasında yer alan "CHP 7. Genel Başkanı" ifadesini değiştiren Kılıçdaroğlu, "7." ibaresini kaldırarak unvanını doğrudan "CHP Genel Başkanı" şeklinde düzenledi.

Söz konusu değişiklik, Kılıçdaroğlu cephesinde mahkeme kararının ardından yapılan ilk somut adımlardan biri.

ÖZGÜR ÖZEL DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Özgür Özel ise sosyal medya hesaplarındaki "CHP Genel Başkanı" ibaresinde bir değişikliğe gitmedi.

Mutlak butlan kararı ile 2 yıl 6 aydır sürdürdüğü genel başkanlık görevi resmen sonra eren Özgür Özel, sosyal medyadaki unvanını henüz değiştirmedi.

CHP'NİN RESMİ HESAPLARI KEMAL KILIÇAROĞLU'NU TAKİP ETMİYOR

Öte yandan CHP'nin resmi hesabının takip ettiği profiller arasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabının çıkarıldığı görüldü.

Mahkeme kararının ardından yaşanan bu karşılıklı hamleler, CHP içerisinde yaşanan yönetim çekişmesinin sosyal medyaya yansıyan yüzü olarak kayda geçti.