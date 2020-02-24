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Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz

Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de savaş varsa neden bundan TBMM'nin haberinin olmadığını sorguladı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 09:01..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz

Suriye'de yaşanan katliamlara sessiz kalmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esad rejiminin durdurulması için harekete geçti.

Diplomatik girişimlerle rejimin saldırılarını durdurmaya çalışan Türkiye, sahada da elini güçlendirmek için bölgeye askeri sevkiyatlarına hız verdi.

Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalan Esad rejimi, anlaşmalara uymayarak Türk askerini hedef alma kalleşliğini de gösterdi. Şehit olan askerlerimizin ardından TSK, rejime ağır darbeler vurdu.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de yaşananlara savaş diyebilirim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi.

CHP Lideri, Cumhuriyet'e verdiği röportajda İdlib'de savaşa girildiyse neden milletin ve Meclis'in haberinin olmadığını sorguladı.

Türkiye'nin Suriye politikasını yerden yere vuran Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşananlar savaş ise bundan milletimizin, milletimizin egemenliğini temsil eden TBMM’nin neden haberi yok?

NEDEN SAVAŞIYORUZ

“Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız” diyoruz, bunu kalkıp açıklıyoruz, sonra da “HTŞ orada kalacak” diyoruz. Niye kalacak? Niye savaşıyoruz, hangi gerekçeyle savaşıyoruz? Türk ordusu ve Suriye ordusunun, Rus ordusunun savaşmasının mantıklı gerekçesi var mı?" dedi.

ESAD'LA GÖRÜŞELİM

CHP Lideri, "Ben Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve oradan göç istemiyorsam konuşacağım kişi bellidir." ifadeleriyle her zaman söylediği Esad ile görüşme önerisini dile getirdi.

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