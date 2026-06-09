Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gitmeyecek: CHP Genel Merkezi'ne çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos sürüyor...

Son olarak CHP grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına yönelik tartışma sürüyor.

TBMM'DE GRUP TOPLANTISI DÜĞÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Kürsüye kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

ZİYARETÇİLERE KAPATILDI

Her iki tarafın destekçileri, sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde toplanmaya başladı.

Toplantı öncesi oluşan güvenlik riski nedeniyle grup toplantısı, ziyaretçilere kapatıldı.

KILIÇDAROĞLU TBMM'YE GİTMEYECEK

Kılıçdaroğlu, gelişmeler üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırdı.

"Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"SÜKUNETE VE AKLA DAVET EDİYORUM"

"Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."

DİKMEN KAPISI ÖNÜNDE GERGİNLİK

Her iki isim de TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca grup toplantısına katılmak için bir davetli listesi sundu.

Toplantıyı takip etmek isteyen partililer, sabah saatlerinden itibaren Meclis'in Dikmen kapısında toplanmaya başlandı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı.

Taraflar arasındaki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü.