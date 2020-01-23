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Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye turuna çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı 24 ili ziyaret edecek.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 12:31..
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Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl sürecek Türkiye turuna başlıyor.

KİTLELERE AÇILMA PLANI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, düşük oy aldığı 24 ilden oy alma planıyla hareket geçti.

Kılıçdaroğlu daha önce bu 24 ile 106 milletvekili yollayarak rapor hazırlattı. Hazırlanan raporları yeterli bulmadı, kanaat önderleriyle buluşmaları için tekrar yolladı.

SAHAYA İNİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu illeri kendi gezmeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz cuma günü Aksaray'da muhtarlarla buşuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye turuna çıkıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN GİDECEĞİ İLLER

CHP Lideri bir yıllık Türkiye turunda; Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat'ı ziyaret edecek.

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