Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI
Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Polis, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.
Polis kontrolünde bir süre evde tutulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.
DURUMU İYİ
CHP liderinin durumunun iyi olduğu bildirildi.