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Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zırhlı bir araçla tutulduğu evden çıkarıldı.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 15:13..
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Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI

Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Polis, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

Polis kontrolünde bir süre evde tutulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı.

DURUMU İYİ

CHP liderinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı ViDEO

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