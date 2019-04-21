Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin siyaset dünyasından, art arda tepkiler geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zırhlı bir araçla tutulduğu evden çıkarıldı.

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Şenol Güneş futbolcularıyla toplantı yaptı: Rövanşı alın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncuları ile yaptığı toplantıda "Galibiyet serisini 5'e çıkarmanızı istiyorum."Sizden bu maçın rövanşını istiyorum.90 dakika boyunca durmak yok" dedi.