Kemal Kılıçdaroğlu, yarın CHP grup toplantısında konuşacak

CHP'de yeni dönem devam ediyor.

Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde MYK listesini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki grup toplantısında konuşması beklenirken söz konusu toplantıya ilişkin bazı anlaşmazlıklar gündemde.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMAKTA ISRARCI

Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında konuşacağına dair duyurular yapılırken Özgür Özel ve ekibi, grup toplantısında konuşma fikrinden vazgeçmiyor.

Yarınki toplantıda partinin fiilen ikiye bölünüşünün resmiyete dökülebileceği konuşulurken toplantının gergin geçmesi bekleniyor.

İKİSİ DE AYNI SAAT İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yarın aynı saatte aynı yerde 2 farklı grup toplantısı için duyuru yaptı.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken bir açıklamada CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.

"TÜM GENEL BAŞKANLARIN YAPTIĞI GİBİ PARTİMİZE VE HALKA HİTAP EDECEKTİR"

Sarı açıklamasında "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir.

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın grup toplantısı yapmak için TBMM başkanlığına yazı gönderdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan söz konusu belge sosyal medyada paylaşıldı.