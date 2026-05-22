Kemal Kılıçdaroğlu yarın kamuoyuna açıklama yapacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda hazırlanan tebligat, Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na elden ulaştırıldı.

CHP Genel Merkezi'nin, istinaf mahkemesinin verdiği karar sonrası yaptığı itiraz başvurusu reddedilirken, icra heyeti ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine giderek kararı resmen tebliğ etti.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, tebligatın ardından ofis önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Sönmez, eski ve mevcut milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine, "İki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce çıkışta kısa bir açıklama yapabilir." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU YARIN KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKACAK

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın kapsamlı bir açıklama yapacağı öğrenildi.