Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen CHP Lideri, Kanal İstanbul konusundaki tavrını bir kez daha ortaya koydu.

"HANGİ MANTIKLA, HANGİ PARAYLA.."

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un tarihini, kimliğini korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmak isteniyor. Nasıl? Efendim Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız. Herkes hayır diyor. Bir kişi ben yapacağım diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para? Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi? " şeklinde konuştu.