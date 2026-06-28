Kemal Kılıçdaroğlu'na montaj yuhalama videosu

CHP'deki iç kriz büyümeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in tarafı her fırsatı değerlendiriyor..

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İnanır, zatürre tedavisinin ardından 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda sanat ve siyaset dünyasından isim katıldı.

Bunlardan biri de mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. ,

KILIÇDAROĞLU'NA MONTAJ 'YUHALAMA' VİDEOSU

Kılıçdaroğlu, cenaze alanına geldiği sırada kısa süreli gergin anlar yaşandı.

Ancak o anların sosyal medyada montaj bir video ile provoke edilmesi gündeme oturdu.

Montajlanan videoda Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı duyulurken, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e yakın sosyal medya hesapları tarafından sıkça paylaşıldı.

Bunun üzerine CHP'den yapılan açıklama üzerine gazeteci Barış Yarkadaş da videonun gerçek olmadığını açıkladı.

"TAM BİR ALÇAKLIK"

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

“ALÇAK VE NAMUSSUZCA BİR MONTAJ:

VİDEOYA YUHALAMA SESİ YÜKLEDİLER!



Alttaki videoda İBB adına açılan hesap “Kılıçdaroğlu yuhalandı” diyerek videoya SES EKLEMİŞ.



Videonun orijinali burada…



Yuhalama da yok protesto da…



Ama FETÖ ile işbirliği yapan İBB adına açılan bu “KARA” hesap montaj yaparak “yuhalanma” görüntüsü oluşturuyor. Aklı da FETÖ’den alıyor.



Tam bir alçaklık!



Dertleri CHP içinde çatışma yaratmak ve yeni acılara yol açmak…



Bu hesapları gördüğünüz yerde engelleyin.”