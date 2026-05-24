Kemal Kılıçdaroğlu'na su bile verilmemişti: Aleviler'den 'Kerbela' göndermesi geldi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etti.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

CHP'nin YSK'ya yapmış olduğu başvuru reddedilirken, partide kriz büyümeye devam etti.

KILIÇDAROĞLU'NA SU VERİLMEMİŞTİ

CHP'de tam olarak kaos hakimiyetini sürdürürken, 2024 yılında Hacıbektaş'taki anma etkinliklerinde çekilen bir görüntü gündem olmuştu.

O dönem fotoğraf karesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önüne masa ve su konulduğu, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise herhangi bir ikramda bulunulmadığı görülmüştü.

Su verilmemesini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Su verilmeme hatasının bilerek mi, bilmeyerek mi yapıldığı konusunda bir bilgim yok ancak bu durum Hacı Bektaş ruhunun önüne geçmemeli." dedi.

'KERBELA' GÖNDERMESİ GELDİ

Özellikle Alevi vatandaşların yoğun tepkisini çeken fotoğraf karesi, 'mutlak butlan' kararının ardından tekrar gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan Alevi vatandaşlar o fotoğraf karesini paylaşarak, her şeyin dönüm noktasının orası olduğunu öne sürdüler.

"MİLYONLARCA ALEVİ YURTTAŞIN HAFIZASINDA DERİN YARA OLARAK KALDI"

Alevi vatandaş, "İşte tam olarak burada kaybettiler! Bir bardak su bazen sadece su değildir. Hacı Bektaş’ta yaşanan o görüntü, milyonlarca Alevi yurttaşın hafızasında derin bir yara olarak kaldı. Çünkü Kerbela’yı bilenler, susuz bırakılmanın neyi simgelediğini de bilir." ifadelerini kullandı.

KERBELA'DA SU OLAYI

Hicri 61. yılda (MS 680) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edildiği Kerbela faciasında, Emevi halifesi Yezid'in ordularının Ehlibeyt kervanının Fırat Nehri'ne ulaşmasını ve su almasını engelleyerek onları günlerce susuz bırakması olayı yıllardır acının ortak noktası.

Hz. Hüseyin'in Yezid'e biat etmemesi üzerine, Ömer bin Sa'd komutasındaki Emevi ordusu Kerbela'da kervanın etrafını sardı. Ehl-i Beyt'in Fırat Nehri ile olan bağlantısı kesilerek su yolları tutuldu.

Kervanda bulunan kadınlar, yaşlılar ve çocuklar günlerce kavurucu çöl sıcağında susuzlukla mücadele etti.

Emevi ordusunun uyguladığı bu insanlık dışı abluka ve baskı, 10 Muharrem'de (Aşure Günü) doruğa ulaştı. Hz. Hüseyin ve 72 yareni bu korkunç susuzluk ve eşitsiz şartlar altında acımasızca şehit edildi.

Kerbela'da yaşanan bu susuzluk, Alevi vatandaşlar açısından asırlardır dinmeyen derin bir matemin ve acının sembolü olarak görülüyor.