Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Mahkeme kararlarına uyun

CHP'de kaos sürüyor...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ YÜRÜDÜ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup, sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne geldi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Kılıçdaroğlu destekçileri ile Genel Merkez'de bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı.

Taraflar arasında tekme tokat kavga çıktı.

MAHKEME KARARI UYGULANSIN

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarına mahkeme kararlarına uyması yönünde çağrı yaptı.

Atakan Sönmez, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN TAHLİYE DİLEKÇESİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

“Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”