Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: Yalanlar ve iftiralar kardeşliğimizi bozamayacak

Siyasetin gündemi yoğun...

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDEN AYRILDI

CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'deki makamına geçti.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELMEYE HAZIRLANIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giriş yapacak.

Perşembe günü merkeze gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma programını ise 30 Mayıs’ta, herkese açık olacak şekilde saat 12.00’de halk buluşmasıyla birlikte gerçekleştireceği öğrenildi.

BAYRAM MESAJI PAYLAŞTI

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:

"YÜREĞİMİZDE GELECEĞİN UMUDUNU TAŞIYORUZ"

“Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz.



Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.”

"YALANLAR VE İFTİRALAR KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAZ"

“Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.



Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.”

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ DÜRÜSTLÜĞÜMÜZ"

“Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.



Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun.



Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum.”