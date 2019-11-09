Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere destek çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu Konuşmaları kapsamında Gaziantep'teki bir otelde yaptığı "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı sunumunda, Atatürk denilince iki unsurun unutulmaması gerektiğini, bunların siyasal ve ekonomik eksenler olduğunu dile getirdi.

"ÇİFTÇİNİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ KALDIRDILAR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğunda fakir bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O zaman deniz yolları ve demir yolları yabancıların elinde. 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı ve orada yeni Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir ekonomisinin olduğu bir ülke olacağını söyler ve yola koyulur. Bunun üzerine gerçekten hep birlikte oturup çalışırlar. Kırıkkale'de entegre bir silah fabrikası kurulur. Savunma sanayisinin kurulması sağlanır. Çiftçi perişandır. Çiftçiden ağır vergiler alınır çünkü başka vergi alınacak bir şey yoktur. Aşar Vergisi kaldırılır ve çiftçinin üzerinden yük kalkar, üretim her alanda başlar." diye konuştu.

Şeker fabrikasının 1925 yılında yumurta satılarak kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "O günkü şartları inceleyin, yumurta satılarak fabrika kuruluyor ama bugün Tank Palet Fabrikası Katarlılara satılıyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde toplumun yüzde 90'ının okuma yazma bilmediğini, açılan millet mektepleriyle insanların okuma yazma öğrendiğini, bugün ise okuma-yazma oranının yüzde 98'lere geldiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere destek çağrısı VİDEO

"DEVLETİN KALKINMA PLANI YOK"

Osmanlı İmparatorluğunun 7 kıtada olan bir imparatorluk olduğunu ancak parasını basacak bir merkez bankasının bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Nasıl oluyor da devasa bir imparatorluğun parasını basacak bankası yok. 1 Haziran 1930'da Merkez Bankasını kurarak kendi paramızı basmaya başladık. Öncesinde paramızı yabancılar basıyordu. Ardından düşünün genç Türkiye Cumhuriyeti 5 yıllık planlamasını yapıyor ama 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkınma planı yok. Çünkü bunu hazırlayacak kadrolar yok. 1934'te kağıt üretmeye başladık. SEKA Kağıt Fabrikası. Nazilli, Ankara, Malatya'da kuruluyor. Bunlar sadece fabrika değil, insanların hayatını değiştiren çalışmalar."





"ÇİFTÇİ, ELİNDEKİ MALI SATAMAZSA BOZULUR"

Türkiye'nin 1937 yılında uçak üreten 5 ülkeden birisi haline geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "1930'lu yıllardan bahsediyorum. Size Mustafa Kemal'in vizyonundan bahsediyorum. Bugünün Türkiye'sinden değil, 1930'ların Türkiye'sinden bahsediyorum. Tarım Satış Kooperatifleri kurularak çiftçiler desteklenmeye başladı. Arabayı üretir satmazsanız bir şey olmaz ama çiftçinin elindeki malı satamazsanız bozulur. Çiftçi ürettiğini Toprak Mahsüllerine götürüp satıp gelir elde etmeye ve bundan vergi ödemeye başladı. Bu sanayi devrimine giden yolu hızlandırdı." diye konuştu.