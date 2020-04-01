Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda eleştirilerine dile getirdi.

KİRA VE MAAŞLAR

Kılıçdaroğlu, işsiz kalanların maaşının ve kapatılan işyerlerinin kiralarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek "Mali yükü, ihtiyaç sahibine bırakamazsınız" dedi.

Bağış kampanyasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni ihtiyaç sahipleri var ancak bir de bunlara sahip çıkmayan bir iktidar var. Salgın süresince ailelere verilecek para ile bu ailelerin geçimini sağlaması mümkün değil." şeklinde konuştu.