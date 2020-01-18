Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eğitim Çalıştayı’nda kameralar karşısına geçti ve gündemi değerlendirdi.

Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde öğretmenlerin baş tacı edildiğini söyledi.

KHK'LI ÖĞRETMENLERİN İADESİ..

KHK'lı öğretmenler için de bir çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenlerin görevlerine iade edilmesi lazım." dedi.

ÖZEL OKULLARA KAMUNUN PARASI AKTARILMASIN

CHP Lideri, şu açıklamaları yaptı: "Bugün öğretmenlerin yüzde doksanı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani öğretmenlerin yüzde doksanını yoksulluğa mahkûm etmiş bir ülkeyiz. Ama gidin Finlandiya’ya, Almanya’ya, gelişmiş bütün ülkelere gidin öğretmen baş tacıdır. En azından hiç değilse yoksulluk sınırının bir puan üstünde aylık verelim. Madem bütçe yetmiyor. Bunu biz söylüyoruz ama bu talep sizden de gelmeli. Tabi bu arada Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenlerin görevlerine iade edilmesi lazım. Özel okullara kamunun para aktarmaması lazım.





HALA İKİLİ EĞİTİM VAR

Aktaracaksınız camı, penceresi olmayan, kapısı olmayan devlet okulları var. Önce o okullar doğru dürüst okul haline dönüşsün, öğrencilerin masası sırası olsun, öğretmenler rahat etsin, paranız varsa verebilirsiniz. Ama önce fakir fukara çocukların gittiği okulların adam gibi okul olması lazım. 21. Yüzyıl Türkiye’sinden bahsediyoruz. Hala birleştirilmiş sınıflar. Hala ikili eğitim var. 21. Yüzyıl’ın Türkiye’si. Orta Çağ’dan söz etmiyoruz, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından söz etmiyoruz. 21. Yüzyıl’ın Türkiye’sinden söz ediyoruz"