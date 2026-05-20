Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temiz siyaset mesajı: CHP'nin gölgesi haramın sığınağı olamaz

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan CHP'li siyasetçilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından CHP Kurultayı hakkındaki davada mutlak butlan kararı çıkabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Yine Genel Merkez yöneticilerine kaynağı belirsiz paraların teslim edildiği yönündeki itirafların ardından partiye kapatma davası açılabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Tartışmalar devam ederken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yle ilgili iddialar hakkında sosyal medya hesabından video paylaştı.

"KİRLENEN SİYASET VİCDANI ÇÜRÜTÜR"

Kılıçdaroğlu, CHP yöneticilerine isim vermeden eleştiriler yönelttiği videoda şunları söyledi:

"Bir milletin geleceği siyasetin aklı, vicdanı ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür. Sonra ahlakı yok eder sonra da gözünü milletin ekmeğine diker."

"CHP HARAMIN SIĞINAĞI OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu, siyaseti temiz tutma zorunluluğunun herkesten önce CHP'lilerin görevi olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"CHP, bize bir emanettir. Emanete kara çalınamaz. Bu ulu çınarın gölgesi haramın sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmayı da bilir."

"Susmanı ya da başka şeyler söylememi bekleyenler var." diyen Kılıçdaroğlu, partinin ve milletin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmeyeceğini söyledi.

"TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR"

Kılıçdaroğlu, videonun sonunda şu ifadelere yer verdi:

"İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş, evlatlarına bırakacağı mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin."

MUTLAK BUTLAN ALEYHİNE KONUŞMADI

4-5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan, kamuoyunda Mutlak Butlan Davası diye bilinen dosya istinaf aşamasında.

Adli sürecin sonunda CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu eski yönetim hukuken yeniden partinin yönetimine gelecek.

CHP çevrelerinde, dava süreci boyunca Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararı aleyhine açıklaması yapması beklentisi olmuş, Kılıçdaroğlu'na çağrılar yapılmıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi çevrelerinde dillendirilen beklenti doğrultusunda hiçbir açıklama yapmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Partimi kayyuma terk edemem

"CHP'Yİ ORTADA BIRAKMAYIZ"

Aksine Kılıçdaroğlu, "CHP'yi ortada bırakamayız" benzeri imalı çıkışlar yaparak mutlak butlan kararı çıkması halinde karar doğrultusunda hareket edeceği izlenimi uyandırdı.

Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanması aleyhinde açıklama yapması beklentisine de Genel Merkez çevrelerinde arzu edilen şekilde karşılık vermemişti.