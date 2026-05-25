Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal etti.

Kararla, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olarak görevlendirildi, Özgür Özel ve yönetiminden ise görev alındı.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi.

GENEL MERKEZ KARIŞTI

Özgür Özel yönetimi binayı terk etmeme kararı alırken, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçe üzerine polis müdahalesi gerçekleşti.

Sabah saatlerinde arbede yaşanan binada, Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi.

ÖZEL VE YÖNETİMİ TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekiplerinin otopark kapısını kırarak müdahale etmesiyle genel merkez tahliye edildi ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler binaya giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi, binada Özgür Özel’e ait tabela ve afişleri indirdi.

TARAFLARDAN ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR GELİYOR

Özel, binadan ayrılırken "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi ve destekçileriyle TBMM’ye yürüdü.

Bunlar yaşanırken Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada, "Bu tablonun sebebi biz değiliz." dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ GENEL MERKEZ'E GELECEK

Kılıçdaroğlu'nun ne zaman Genel Merkez'e geleceği ise merak konusuydu.

Merakla beklenen tarih netleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi’ne gelecek.

Perşembe günü merkeze gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun burada partililerle bayramlaşacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu vakte kadar işleri kendi ofisinden yürüteceği öğrenildi.