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Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT çözümü

CHP Lideri, aile sigortası sayesinde EYT probleminin temelden çözülebileceğini söyledi.

AA | 02.12.2019 - 11:37..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT çözümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'nda gündemi değerlendirdi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "EYT kıyamet kopuyor hakkımızı istiyoruz diye. EYT'lilerin sorunu aile sigortasıyla çözülecek. Çözülmek zorundadır.

BU SORUNU TEMELDEN ÇÖZEBİLİRİZ

Kaynak olmadan sosyal yardım yaparım derseniz ekonomiyi bozarsınız. İşsizlik sigortasına nasıl kaynak yaratıldıysa, aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT çözümü

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