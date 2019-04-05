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Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Yerel seçimlerde ittifaktan aldığı destekle oyunu yükselten CHP'de, iktidar hesapları yapılmaya başlandı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 08:48..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıklamasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını savunuyor.

Seçimlerde; İP, Saadet ve HDP'den aldığı destekle oy oranını yüzde 30 bandına taşıyan Kılıçdaroğlu, iktidar hesapları yapmaya başladı.

AK Parti'nin açık ara farkla birinci parti olmasına rağmen seçimi kazandığını belirten CHP Lideri, bundan sonraki hedefin CHP iktidarı olduğunu belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU DOKTRİNİ

CHP'ye yakın Cumhuriyet gazetesine konuşan parti kaynakları, "Bundan sonraki süreci iktidar inşası olarak geçireceğiz. Kılıçdaroğlu doktrini tutmuştur. Bundan sonraki süreç büyük iktidarın inşasıdır." ifadelerini kullandı.

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