Dün Hakkari'de şehit olan 4 askerden biri olan Yener Kırıkcı'nın cenaze namazına katılmak için Ankara Çubuk'ta bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grup tekme ve yumrukla saldırdı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON BİLGİ

Güvenlik güçleri tarafından güvenli bir eve götürülen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu iyi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir ise Twitter'dan şunları yazdı: "Ankara Çubuk’tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi."

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri ViDEO

ZIRHLI ARAÇ BEKLENİYOR

Öfkeli kalabalığın beklediği ortamda Kılıçdaroğlu'nun alandan sevki için zırhlı araçlar bekleniyor.