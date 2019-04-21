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Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu zırhlı araçla mahalleden çıkartıldıktan sonra görüntülendi.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 16:24..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü, ardından bu evden zırhlı araçla çıkarılan CHP Lideri Genel Merkez'e geçti.

SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya Genel Merkez'e geçerken yolda zırhlı araçtan inip kendi aracına geçti. O anlar kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası görüntüleri VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

İLK AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada ise; "Üzüntüm şehide yapılan saygısızlığadır." açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri ViDEO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırı sonrası ilk görüntüsü

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