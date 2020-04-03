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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri

Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyacı olanlara 2 bin lira maaş ödenmesi ve faturaların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu.

"Ülkeyi ben yönetiyor olsaydım" diyerek sözlerine başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyacı olanlara 2 bin lira maaş verilmesi gerektiğini söyledi. CHP Lideri faturaların da ertelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KANADA'YI HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Her ay aile yardımları sigortası çıktığı zaman, ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin lira verilmesi gerekir. Sosyal devlet dediğiniz budur. Fransa'da gelir düzeyiniz ne olursa olsun, sizin çocuğunuzun süt parası sizin banka hesabına gönderiyorlar.. Pek çok ülkede her aileye, geliri ne olursa olsun 2 bin dolar vereceğim diyor, bin dolar vereceğim diyor..." ifadelerini kullanması üzerine İsmail Küçükkaya araya girdi ve "Kanada 2 bin dolar veriyor" dedi.

"NASIL YAPIYORLAR BUNU? AİLE YARDIMLARI SİGORTASIYLA"

Kanada ve diğer ülkelerde olanların Türkiye'de de olması için aile yardımları sigortasının uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Nasıl yapıyorlar bunu? Aile yardımları sigortasıyla. Niçin aile yardımları sigortası var? Neden olması lazım? Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İhtiyaç sahibi aile istismar edilmeyecek. Parti ayrımı yapılmayacak."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri

Kılıçdaroğlu: Her ay ihtiyaç sahibi her aileye 2000 lira verilmeli VİDEO

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