Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez oldu

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı yok sayıldı.

CHP'deki değişim hareketinden sonra başlayan 'şaibeli kurultay' davalarından 'mutlak butlan' kararı çıktı.

Bu kararla birlikte CHP'de deyim yerindeyse zaman geriye sarıldı.

Partide tüm makamlar 38. Olağan Kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi.

Tekrar göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidip gitmeyeceği merak konusuyken icraatları da yavaş yavaş şekilleniyor.

YENİ BASIN DANIŞMANI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu bu kapsamda ilk adım olarak partinin hukuk ekibine el attı. Kılıçdaroğlu partinin hukuk ekibindeki 3 ismi azletti.

Yeniden göreve gelen Kılıçdaroğlu'ndan medya ilişkileri açısından da ilk adım geldi.

Bu kapsamda Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı olarak görevlendirildi.

Atakan Sönmez, bir dönem Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştı.

AZLEDİLEN AVUKATLAR

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın isimler olarak bilinen CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletmişti.

Bu hamleler ile Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin devrinin kapandığını da bir kez daha göstermiş oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Sönmez geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve çıkışta şu açıklamayı yaptı;

“Bundan sonraki süreçte CHP'nin medya ile olan ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.



Gerek milletvekilleri gerek parti üyeleri, daha önceki dönem milletvekilleri hem fiilen hem de telefon üzerinde yoğun görüşmeler sürdürüyor.



Sayın Genel Başkan hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı. Bundan sonraki süreçte CHP'nin ayağı kalkması ve iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam...



Arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Kendisinin de sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset dışında önceliği yoktur. Bunu kamuoyu da biliyor.



MYK'da görevlendirme yapılmadı.Buna dair isim listesi de söz konusu değil. Bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Onun dışında Genel Başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ediyorsunuz..



Bir serum kullandı. Sesi toparlanmış olursa, çıkışta kısa bir açıklama yapabilir.



Kendisi de bundan sonraki süreçte uzun bir basın toplantısı olmayacak ama bilgilendirme yapacaktır.



CHP'nin genel başkanı neredeyse genel merkez oradadır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, genel merkeze gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı.



Dün andan itibaren görevleri başladı. Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup, yazıp, çiziyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, göreve başlayacak.”