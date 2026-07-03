Kemal Memişoğlu: Toplumumuzun yüzde 65'i kilolu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi inceleme ve koordinasyon toplantısına katılmak üzere Aksaray'a gitti.

Programı kapsamında ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile kurum amirleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından kentteki sağlık yatırımları ve hizmet kapasitesi hakkında brifing alan Memişoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL BİLDİRGESİ İLE AFET YÖNETİMİNDE TÜRKİYE MODELİ

Sağlık altyapısının önemine değinen Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası zirveye atıfta bulundu.

Memişoğlu, "Dün, Dünya Sağlık Örgütünün İstanbul Bildirgesi'ni 40 ülkenin katılımıyla imzaladık. Türkiye, geçmişte büyük deprem felaketleri yaşamış ancak bu süreçleri güçlü sağlık altyapısı sayesinde yüksek bir koordinasyonla yönetmiş bir ülkedir. İmzalanan bu bildiri, Türkiye'nin afet tıbbı ve acil sağlık hizmetlerindeki tecrübesinin uluslararası düzeyde tescilidir." dedi.

"NÜFUSUN YÜZDE 65'İ KİLO VE BESLENME SORUNLARIYLA KARŞI KARŞIYA"

Konuşmasının devamında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan Bakan Memişoğlu, kronik hastalıkların ve obezitenin toplumsal bir risk haline geldiğini belirtti.

Bakanlığın güncel verilerini paylaşan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı tesislerine sadece hastalandıklarında başvurmasını istemiyoruz; temel amacımız sağlıklı kalmayı başarmaktır. Maalesef toplumumuzun yüzde 65'i kilo problemi yaşamaktadır. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve bağımlılıklar en büyük risk unsurlarımızdır. Bu doğrultuda 'Hareket yaşını öğren sağlıklı kal' adıyla geniş kapsamlı bir kampanya başlattık. Proje çerçevesinde bugüne kadar 1,2 milyon vatandaşımızı kas kuvveti ve hareket kabiliyeti analizi için fizyoterapistlerimize sevk ettik."

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Vatandaşları Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne (SHM) davet eden Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist desteğinin yanı sıra koruyucu diş sağlığı ve erken teşhis amaçlı kanser taramalarının tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlattı.

Memişoğlu, Türkiye'nin tedavi edici hizmetlerde küresel standartların üzerinde olduğunu, bu başarıyı koruyucu sağlık hizmetleriyle taçlandırmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.