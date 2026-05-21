Kemal Özkiraz: Mutlak butlan kararının bu kadar gecikmemesi gerekiyordu

CHP için mutlak butlan kararı çıktı...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

Ensonhaber YouTube kanalına bağlanan Kemal Özkiraz, kararı değerlendirdi.

"BU KADAR GECİKMEMESİ GEREKİYORDU"

Sunucu İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Özkiraz, "Mutlak butlan kararının bu kadar gecikmemesi gerekiyordu.

Ben mahkemenin gerekçeli kararını okudum. Gerekçeli karara bakınca zaten son derece açık ve net deliller vardı." dedi.

"İŞE SİYASET BULAŞMASAYDI İLK DURUŞMADA ÇIKARDI"

Karara şaşırmadığını ifade eden Özkiraz, "8-10 tane delegenin kendi itirafları vardı.

Bence bu işe siyaset hiç bulaşmasaydı mutlak butlan kararı zaten çıkardı." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, ÖNCEKİ YÖNETİM İLE TEMAS KURMAK İSTEYECEKTİR"

Bundan sonrasında ne olacağına değerlendirmede bulunan Özkiraz, "CHP bence kendi sorununu kendi içinde çözebilecek güçte. Bundan sonra da öyle olur.

Yeni göreve gelecek yöneticiler her ne kadar mutlak butlan ile batıl olmuş olsa da önceki yönetimle temas kurmak isteyeceklerdir.

Bu işin CHP'yi bölmeden çözüleceğine inanıyorum." diye konuştu.