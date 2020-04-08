Kenan Doğulu: Bizi izlediğini biliyorum

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, çok erken kaybettiği babası müzisyen Yurdaer Doğulu'nun doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Doğulu bugün yaşasaydı, 79. yaşını kutlayacaktı.

Herkesi duygulandıran Kenan Doğulu, babasına şu sözlerle seslendi:

"Canım babacığım, Bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz.

"İNSANLIĞIN KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ LAZIM"

2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık.

"SENİN İÇİN MUM ÜFLÜYORUM"

Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız "Bugünüm Sensiz Geçti"yi söylüyorum. / Happy birthday daddy, we miss you everyday"

Yurdaer Doğulu, öğretmen Serpil Akgün ile hayatını birleştirmiş, çiftin birlikteliğinden Ozan, Kenan ve Canan adında üç çocuğu olmuştu. Uluslararası yarışmalarda 3 defa Türkiye'yi temsil eden Doğulu 1987 yılında hayatını kaybetmişti.