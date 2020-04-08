taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7739
Euro
7.3821
Altın
1650.94
Borsa
92381.82
Gram Altın
359.447
Bitcoin
49766.97

Kenan Doğulu: Bizi izlediğini biliyorum

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kenan Doğulu: Bizi izlediğini biliyorum

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, çok erken kaybettiği babası müzisyen Yurdaer Doğulu'nun doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Doğulu bugün yaşasaydı, 79. yaşını kutlayacaktı.

Herkesi duygulandıran Kenan Doğulu, babasına şu sözlerle seslendi:

"Canım babacığım, Bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz.

"İNSANLIĞIN KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ LAZIM"

2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık.

"SENİN İÇİN MUM ÜFLÜYORUM"

Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız "Bugünüm Sensiz Geçti"yi söylüyorum. / Happy birthday daddy, we miss you everyday"

Yurdaer Doğulu, öğretmen Serpil Akgün ile hayatını birleştirmiş, çiftin birlikteliğinden Ozan, Kenan ve Canan adında üç çocuğu olmuştu. Uluslararası yarışmalarda 3 defa Türkiye'yi temsil eden Doğulu 1987 yılında hayatını kaybetmişti.

Kenan Doğulu: Bizi izlediğini biliyorum

İlginizi Çekebilir
Temizlik işi Cem Davran'da
Ünlü oyuncu Cem Davran, karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair bir fotoğraf yayınladı.
Eda Ece: Yazıklar olsun sevgilim
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem etti.
Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu
Tekrar anne olan oyuncu Pınar Aydın'dan 1 haftalık bebeğiyle fotoğraf paylaştı.
Didem Uzel Amerika'daki durumu anlattı
Evlendiktwen sonra Amerika'ya yerleşen Didem Soydan, koronavirüs hakkında bir paylaşımda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
212
İsveç'te yaşlılardan poşet taşıma parası alıyorlar
İsveç'te yaşlılardan poşet taşıma parası alıyorlar
105
ABD'de koronadan bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü
ABD'de koronadan bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü
55
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
42
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
9
ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta
ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta
21
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir