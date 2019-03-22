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Kenan Doğulu: Vazgeçmem

Kenan Doğulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı boşanacakları iddia edilen eşi Beren Saat'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 07:12..
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Kenan Doğulu: Vazgeçmem

Evlilikleri üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşan şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat'in 28 Mart'ta boşanacakları iddia edilmişti.

KENAN BEREN'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Saat boşanmakta kararlı olsa da Doğulu'nun 5 yıllık evliliğini kurtarma çabası içinde olduğu ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığı da söylentiler arasındaydı.

"VAZGEÇMEM"

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Saat, ayrılık sonrası birçok paylaşıma imza atıyorken bir manidar paylaşım da Doğulu'dan geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada Vazgeçmem şarkısını söylerken çekilen bir videoyu paylaştı. Doğulu’nun hikayesinde paylaştığı şarkı, 'Beren Saat'e gönderme yapıyor' şeklinde yorumlandı.

Kenan Doğulu: Vazgeçmem

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