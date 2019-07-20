Kenan Doğulu'nun annesi: Ayrılık falan yok

Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkın ünlü sanatçıyı binlerce kişi izlemeye geldi. Doğulu konser alanına girer girmez kız kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu geldi.

Doğulu konserini izlemeye Pelin Karahan, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade gibi birçok ünlü isimler de ön sıralarda yerini aldı.

DOĞULU'NUN ANNESİ, İDDİALARI YALANLADI

Kenan Doğulu’yu Bodrum’da yaşayan annesi Serpil Doğulu’da oğlunun konserini en ön sıralardan izledi. Beren Saat’in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, "İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur" dedi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılacak idaalarına cevap veren Serpil Doğulu, konuya son noktayı koyarak "Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil. Öyle bir şeyleri yok" dedi.