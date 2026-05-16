Kenan Doğulu'ya 14 milyonluk şantaj! Savcılığa şikayette bulundu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, kendisine gönderilen bir mesaj karşısında harekete geçti.

Özel görüntü ve ses kayıtlarıyla tehdit edilen ünlü popçudan iddiaya göre para talep edildi.

Bilinmeyen bir numaradan geldiği öğrenilen mesaja karşı Doğulu'nun harekete geçtiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kenan Doğulu'nun telefonuna gelen mesajda iddiaya göre şu ifadeler kullanıldı:

"Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var."

"PARAYI SÖYLEDİĞİMİZ HESABA GÖNDER"

Öte yandan mesajda ayrıca şunlar da kaydedildi:

"300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk"

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşadığı olay sonrası can güvenliğinden endişe eden Kenan Doğulu'nun savcılık şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, mesajın gönderildiği hattın yurt dışı kaynaklı olduğunu belirledi.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen şüphelilerin kimliği tespit edilemedi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık tarafından suç unsurunun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin kimliğinin bulunamaması nedeniyle dosyaya takipsizlik verildi.