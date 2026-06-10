Kenan Yıldız'dan antrenman öncesinde dua

Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Kanada’nın Vancouver şehrinde Avusturalya ile karşı karşıya gelecek Türkiye, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

ABD’nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde bulunan Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

DUASINI ETTİ, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız, antrenmana dua ederek başladı.

Yıldız'ın o anları sosyal medyada takdir topladı.

"AİLEM, DİNİM VE FUTBOL"

Öte yandan Yıldız geçtiğimiz günlerde hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu.

Hayattaki önceliklerini “Ailem, dinim ve futbol” olarak açıklayan Yıldız, gece hayatı olan biri olmadığını da sözlerine eklemişti.