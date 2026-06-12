Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası'ndaki ilk maç öncesi besmele paylaşımı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğünün ardından 24 sene süren turnuva hasreti bu sene son buldu.

Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Milliler, grubu 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak ikinci sırada tamamladı. Grup lideri İspanya doğrudan Dünya Kupası'na giderken Türkiye play-off bileti aldı.

PLAY-OFF'TA KRİTİK ZAFERLER

Dünya Kupası umutlarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Finalde ise deplasmanda Kosova karşısında yine 1-0 kazanarak Dünya Kupası biletini aldı.

24 YILLIK HASRET SON BULDU

Türkiye, böylece 2002 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı. Ay-Yıldızlılar, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLER

Play-off zaferinin ardından Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

İLK MAÇ PAZAR SABAHI

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, D Grubu'nda Avustralya'ya karşı olacak. Karşılaşma 14 Haziran 2026'da Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak. Maç Türkiye saati ile Pazar sabah 07.00'de oynanacak.

KENAN YILDIZ'DAN "BESMELE" PAYLAŞIMI

Juventus formasını terleten 21 yaşındaki yıldız oyuncu Kenan Yıldız, maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İkonikleşen yıldız simgesiyle bir fotoğrafını paylaşan Kenan Yıldız paylaşımının altına "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" notunu düştü.

Yıldız oyuncu daha sonra aynı paylaşımın devamına "Ya Allah" yazdı.

Hızı, adam eksiltme yeteneği ve bire birdeki etkinliği nedeniyle rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası olması beklenen Kenan Yıldız'ın paylaşımını kullanıcılardan tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.