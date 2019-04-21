taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8096
Euro
6.5419
Altın
1275.8
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

Kendall Jenner, ailede kalçaları dolgun olmayan tek kişinin kendisinin olduğunu belirterek, "Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam" dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

'Dünyanın en çok kazanan modeli' unvanının sahibi Kendall Jenner, The Telegraph’a verdiği demeçte, "Ablalarımın göğüsleri var, benim yok” dedi.

Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

"SEKSİ OLMAM GEREKMEZ Mİ"

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki model, ablalarının daha seksi ve daha dolgun olduğunu ve onlar gibi yuvarlak hatlara sahip olmak istediğini açıkladı.

Ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi olmadığı için üzüldüğünü dile getiren Jenner şunları söyledi:

"Hepimiz kardeşiz ve benim de onlar gibi seksi olmam gerekmez mi?" sözleriyle, daha çocuksu vücut hatlarına sahip olduğunu söyledi.

Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu

477
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri

430
Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

245
İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

İstanbul'da 'seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

269
Sri Lanka'da 8 patlama meydana geldi

Sri Lanka'da 8 patlama meydana geldi

270
Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu tutulduğu evden çıkarıldı

270
Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

Sabri Sarıoğlu yeni otomobiliyle görüntülendi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir