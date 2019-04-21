Kendall Jenner vücudundan memnun olmadığını açıkladı

'Dünyanın en çok kazanan modeli' unvanının sahibi Kendall Jenner, The Telegraph’a verdiği demeçte, "Ablalarımın göğüsleri var, benim yok” dedi.

"SEKSİ OLMAM GEREKMEZ Mİ"

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki model, ablalarının daha seksi ve daha dolgun olduğunu ve onlar gibi yuvarlak hatlara sahip olmak istediğini açıkladı.

Ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi olmadığı için üzüldüğünü dile getiren Jenner şunları söyledi:

"Hepimiz kardeşiz ve benim de onlar gibi seksi olmam gerekmez mi?" sözleriyle, daha çocuksu vücut hatlarına sahip olduğunu söyledi.