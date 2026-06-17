Kendi cenazesini düzenledi, amacı duyanları şoke etti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, sıra dışı bir karara imza attı.

Eski bir hava kuvvetleri gazisi olan Lal, henüz hayattayken kendi cenaze törenini planladı.

Konchi köyünde düzenlenen sahte cenaze töreninde her şey gerçek gibiydi. Mohan Lal bir tabuta yattı ve köylüler tarafından omuzlarda taşındı.

Ancak tam o sırada tabutun içinde yatan Mohan Lal aniden ayağa kalktı. Köylüler gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

"Sevgiyi sağken görmek istedim"

Gulf News’de yer alan habere göre, görenleri hayrete düşüren bu planın nedeni ise oldukça duygusaldı. Mohan Lal, insanların kendisine duyduğu gerçek sevgi ve saygıyı, henüz hayattayken kendi gözleriyle görmek istediğini açıkladı.

Lal, "Ölümden sonra insanlar tabutu taşır ama ben buna kendim tanık olmak istedim. İnsanların bana ne kadar sevgi gösterdiğini bilmek istedim" ifadelerini kullandı.

Köyüne katkılarıyla tanınıyor

Mohan Lal, yaşadığı köyde oldukça saygı duyulan bir isim. Köylüler, onun yıllar önce yağmurlu günlerde cenaze hizmetlerinin aksamaması için kendi imkanlarıyla bir krematoryum inşa ettirdiğini anlattı.