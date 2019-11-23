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Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

Şiddetli yağış sonucu yaşanan toprak kayması nedeniyle en az 24 kişi yaşamını yitirirken, bazılarının hala kayıp olduğu belirtildi.

İHA | 23.11.2019 - 16:52..
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, şiddetini arttıran yağışlar sonucu toprak kayması gerçekleşti.

EN AZ 24 ÖLÜ

Toprak kayması nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı. Olay sonrası, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazılarının ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

MADDİ ZARAR OLUŞTU

Yetkililer, özellikle Nyarkulian ve Parua köylerinde ağır maddi zararın oluştuğunu açıkladı. Bir köprünün ise enkaz altında kaldığı belirtildi. Savunma ekipleri, hayatta kalanları kurtarmak için hala çalışmalarına devam ediyor.

Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

''ARAMALARA DEVAM EDİYORUZ''

Resmi verilere göre aralarında 7 çocuk dahil, en az 12 kişinin cesetlerinin enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. İlçe Komiseri Apollo Okello, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Aramalara devam ediyoruz. Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerimiz zorlanıyorlar, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

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