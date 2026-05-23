Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım antrenmanında sakatlandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Ancak yapılan antrenmanda talihsiz bir olay yaşandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı.

Çift kale çalışması sırasında İrfan Can Kahveci ile girdiği ikili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Kenara gelen yıldız oyuncunun dizine bandaj müdahalesi yapıldı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.