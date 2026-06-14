Kerem Aktürkoğlu ve Avustralya defans hattının boy uzunluğu gündem oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon dikkatlerden kaçmadı.

İlk yarıda yaşanan bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Avustralyalı savunmacılarla kafa topuna çıktı.

KEREM SAVUNMANIN ARASINDA KAYBOLDU

O anlarda Aktürkoğlu'nun, 2 Avustralyalı savunmacı arasında neredeyse kaybolduğu görüldü.

Pozisyonun ardından ise Avustralya'nın savunmacıları Circati, Souttar ve Burgess'in boy ortalamalarının 1.90'ın üzerinde olduğu ortaya çıktı.

İşte o kare...