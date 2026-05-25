Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan A Milli Futbol Takımı'ndan üzücü bir haber gelmişti.

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlıların cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşamıştı.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Yarı sahada oynanan çift kale maç sırasındaki bir ikili mücadelede ayağı zemine takılan milli oyuncu, acı içinde yerde kalmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 27 yaşındaki oyuncunun diz bölgesi bandajlanmıştı.

Yaşadığı şanssızlık nedeniyle büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşayan yıldız isim, yürümekte zorluk çekince sahadan araçla alınarak tesislere götürülmüştü.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Sağlık durumunun netleşmesi için kapsamlı kontrolleri devam eden milli futbolcunun durumuyla ilgili ilk detaylar da belli oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Deneyimli oyuncunun Dünya Kupası'nda forma giymeye engel bir durumunun olmadığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bugüne kadar A Milli Takım formasını tam 51 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.