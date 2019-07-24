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Kerem Bürsin'den kadınlara destek

Arkadaşlarıyla cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışmalar yapan Kerem Bürsin, “Bu haksızlığa karşı sesimizi daha çok duyurmalıyız” dedi.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 08:41..
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Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Instagram’dan yaptığı paylaşımla cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

"ÜZÜLEREK BELİRTİYORUM"

Avucuna ‘16 milyon kadın’ yazdığı fotoğrafı yayınlayan oyuncu, “Kadınlar ve erkekler arasında süregelen büyük bir eşitsizlik var. Bunu kadınlar lehine bir eşitlik haline getirmek için arkadaşlarımla bir rehber önderliğinde çalışmalar yapıyorum. Üzülerek belirtiyorum ki, Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 40’ı (16 milyon), hayatlarının bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıyor.” notunu yazdı.

Kerem Bürsin'den kadınlara destek

Erkek olarak, kadınların maruz kaldığı bu ayrımcılığa karşı, toplumu etkileyebilecek büyük bir ailenin parçası olduğunu düşünen Bürsin, “Kadınların çektiği acıları ya da yaşadıkları haksızlıkları görmek veya empati kurabilmek için kadın olmak gerekmiyor. Ülkemizde, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 88’i sessiz kalıyor. Bu haksızlığa karşı sesimizi daha çok duyurmalıyız. Bu öğretileri yıkıp, cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı durmalıyız.” şeklinde konuştu.

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