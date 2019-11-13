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Kerem Bursin’den küfür tepkisi

Kerem Bürsin'den hemcinslerine anlamlı bir çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 10:01..
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Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Daha önce cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Bürsin, şimdi de erkeklerin günlük hayatta çokça kullandığı çoğu da kadınları aşağılayan, küçümseyen, cinsiyetçi küfürlere tepki gösterdi.

Kerem Bursin’den küfür tepkisi

İşte Kerem Bürsin'in o paylaşımı:

"BİZ ERKEKLER DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Bir toplumun kadına verdiği değeri, saygıyı o toplumun dil kullanımı üzerinden anlayabiliriz. Biz erkekler, çoğu zaman kullandığımız kelimelerin, söylediğimiz sözlerin nasıl bir etki yarattığını, özellikle kadınlara neler hissettirdiğini düşünmüyoruz.

"BU DİL ERKEKLERİ KAHRAMANLAŞTIRIYOR"

Gündelik hayatımızda kullandığımız dil genellikle erkekleri kahramanlaştıran, kadınları ise aşağılayan söylemler içeriyor. Maalesef bu söylemler, kadının güçsüz, korunmaya muhtaç bireyler olduğu fikrini beslerken yetmezmiş gibi bir de toplumda ikincil konumda oldukları fikrini her gün yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor.

‘’Normalleşmiş’’ kabul edilen ve her gün kendi hemcinslerim tarafından duymaya alışık olduğum küfür ve hakaretler bunun çok iyi bir örneği.

"KADININ CİNSEL ORGANI ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Kadının cinsel organı şiddete maruz kalan, erkeğinkiyse şiddet uygulayan ve güçlü bir misyona sahip, kullanılan küfürlerde.

"SİZİ DÜŞÜNMEYE DAVET EDİYORUM"

Şimdi sizleri, erkekleri, bende dahil, kullandığımız dili düşünmeye davet ediyorum. Gün içerisinde farkında olmadan tükettiğimiz kelimelerin bir kadına neler hissettirebileceğini…

Dilin ve kelimelerin gücü tartışılamaz. Değişim sağlamak için en basitinden, kendi dilinle başla.

"FOTOĞRAFTAKİ KÜFÜRLERİ DÜŞÜNÜN"

Fotoğraftaki harflerle aklınızdan geçen küfürleri düşünün. Hepsi kadınları aşağılayan, küçümseyen, cinsiyetçi söylemler."

Kerem Bursin’den küfür tepkisi

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