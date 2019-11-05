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Kerem Bürsin'den yeni açıklama

Kerem Bürsin, rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 15:29..
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem 'Yaşamayanlar' dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu." ifadelerini kullanmıştı. Bürsin'den, konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

"NİLPERİ İNANILMAZ BİR PARTNER"

"Bu açıklama fazla abartıldı." diyen Bürsin, şunları söyledi: "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona, ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

Kerem Bürsin'den yeni açıklama

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