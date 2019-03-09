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Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar

Konya'da kereste atölyesine getirilen ağacın içerisinde, çalışanın dikkati ile son anda kesilmekten kurtulan iki sincap, teslim edildikleri Karatay Hayvanat Bahçesi'nde 2 yaşına girdi.

AA | 09.03.2019 - 21:24..
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Fındık ve Duman adı verilen sincaplar, geçtiğimiz yıl Selçuklu ilçesinde, kereste haline getirilmek için hızar makinesine konulan ağaç kesilirken son anda fark edildi.

Ağacı kesmeye başlayan marangoz ustasının fark etmesiyle bulundukları yerden çıkarılan sincaplar, getirildikleri Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayata tutundu.

Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar VİDEO

UZUN SÜRE KAMYONDA MAHSUR KALDILAR

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Mehmet Altay, Fındık ve Duman'ın getirildiklerinde açlıktan bitkin halde olduklarını söyledi.

Sincapların uzun süre kamyon kasasındaki ağacın içerisinde beklediği için beslenemediklerini ifade eden Altay, hemen tedaviye başladıklarını aktardı.
Yavru sincapların yorgun ve aç oldukları için hayatta kalma şanslarının az olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar

"GAYET SAĞLIKLILAR"

"Marangozlar Sanayi Sitesi'ne kereste yapımı için gelen kütüklerin içerisinde sincap yuvası olduğu anlaşılmış. Kütük tam hızar makinesinde kesilecekken, iki yavru sincap son anda fark edilmiş. Sonrasında hayvanat bahçemize ulaştırıldı. Biz de 2,5 ay gibi bir sürede geceleri nöbetçiler bırakarak bakımlarını, beslenmelerini ve tedavilerini yaptık. Şu an 2 yaşına girdiler ve gayet sağlıklılar."

Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar

Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar

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