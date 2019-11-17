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Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz gün gittiği bir gece kulübünde Kerim Sabancı'yla yakınlaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.11.2019 - 09:08..
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Yeni bir yakınlaşmanın daha yaşandığı dedikodusu kulislerde dolaşıyor...

GECE KULÜBÜNDE HAKAN SABANCI DA VARDI

Geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, kalabalık bir arkadaş grubuyla Levent'te bir gece kulübüne gitti.

Burada Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı da yurt dışından gelen misafirlerle birlikte vakit geçiriyordu.

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

TALU, KERİM SABANCIYLA YAKINLAŞTI

Deren Talu'nun Hakan Sabancı'yla yakınlaştığı ortalarda dolaşsa da Talu'nun Kerim Sabancı'yla olduğu ifade ediliyor.

HAVADA AŞK KOKUSU VAR

İkiliye yakın kaynakların belirttiğine göre, gece boyunca dans eden çift, o geceden sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

KERİM SABANCI AMERİKA'DA YAŞIYOR

Bilindiği gibi Sabancı ailesi, Kerim Sabancı'yı tüm dedikodularda uzakta tutmaya çalışıyor.

Kerim Sabancı da Talu gibi 23 yaşında ve 2018 yılında University of Southern California Üniversitesi’nden mezun oldu. Kerim Sabancı, Amerika'da yaşıyor.

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

Kerim Sabancı'nın yeni kaçamağı Deren Talu

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