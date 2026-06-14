KGM açıkladı: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Sürücülerin, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerinde bulunan Çatalca T1-T2 tünellerinin bakım onarım çalışması nedeniyle Edirne-İstanbul istikametinde trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.
DERZ YENİLEME ÇALIŞMALARI
İzmir çevre yolunun Menemen istikameti 0-1. kilometrelerinde Hava Üssü Kavşak Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
YENİÇAĞA-MENGEN İSTİKAMETİNDEN ULAŞIM YAPILIYOR
Mengen-Yeniçağa yolunun 26-28. kilometreleri şev düzenleme ve taş duvar çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü devam ediyor.
İstanbul-Çorlu yolunun 32-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek güzergahtan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR
Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi önem taşıyor.
ASFALT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ULAŞIMA KONTROLLÜ İZİN VERİLİYOR
Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR
Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 19-22. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, temel yapımı ve sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.