KGM açıkladı: Karayollarında son durum

Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

DERZ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 Viyadüğü'ndeki derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

PATLATMALI YAPIM ÇALIŞMALARI

Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, 13.00-17.30 saatlerinde Selçuk-Kuşadası-Söke Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT ETME UYARISI YAPILDI

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Oyalı ayrımı-Cizre yolunun 42-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.