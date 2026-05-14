KGM açıkladı: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Sürücülerin bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
DERZ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 Viyadüğü'ndeki derz bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.
PATLATMALI YAPIM ÇALIŞMALARI
Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, 13.00-17.30 saatlerinde Selçuk-Kuşadası-Söke Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.
SÜRÜCÜLERE TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT ETME UYARISI YAPILDI
Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Oyalı ayrımı-Cizre yolunun 42-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.