KGM açıkladı: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Sürücülerin, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
PATLATMALI YOL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 12.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.
Konya-Akşehir yolunun 50-54. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
BAŞKA İSTİKAMETTEN İKİ YÖNLÜ ULAŞIM SAĞLANACAK
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-34. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
UYARIDA BULUNULDU
Ödemiş-Kiraz yolunun 58-60. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ TRAFİK DEVAM EDECEK
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.