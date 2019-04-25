Khaleesi'nin heykeline tepki

Game of Thrones (GOT) dizisinden Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin balmumu heykeli, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Balmumu Heykeli Müzesi'ne eklendi.

Müzede çalışan Laoise Keaveney, yerel radyo kanalında yaptığı açıklamada Game of Thrones dizisinin birçok sahnesinin İrlanda'da çekildiğini ve bu yüzden Khaalesi heykelinin müzelerine eklenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

​Ancak müzedeki heykelin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından GOT hayranları ve kullanıcılar Keaveney'in bu sözlerine katılmadı. Zira birçok Twitter kullanıcısı heykelin görünüşüyle dalga geçti ve gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti.