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KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit düşen Zekeriya Altınok'un KHK ile polislikten ihraç edildiği ve 16 ay hapis yattığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 12:33..
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KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 5 asker yaralandı.

Saldırının ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri de Burak Zekeriya Altınok'tu.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Burak Zekeriya Altınok'tan geriye acı bir hikaya kaldı.

16 AY HAPİS YATTI

Polislik görevi yaparken KHK ile ihraç edilen Altınok, 16 ay boyunca cezaevinde kaldı.

ASKERE GİTTİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Cezaevinden çıktıktan sonra polislik görevine dönemeyen Burak Zekeriya Altınok, bedelli askerlikten yararlanmak için girişimlerde bulundu ancak yeterli parayı bulamadı.

Uzun dönem askerlik yapmaya karar veren Burak Zekeriya Altınok, Peygamber Ocağı'nda şehit düştü.

KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

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