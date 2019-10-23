KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

Depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.

İstanbul'dan Adana'ya getirttikleri sahte parayı yüzde 30 kar payı ile piyasaya süren çete yakalandı. Çeteyi baba ile elektrik elektronik mühendisi oğlunun yönettiği ortaya çıktı.

PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit düşen Zekeriya Altınok'un KHK ile polislikten ihraç edildiği ve 16 ay hapis yattığı öğrenildi.

4

130'u kadın 2 bin 330 kişi gönüllü askerlik için başvurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız, gönüllü askerlik için başvurmuştur." denildi.