Kıbrıs Gazisi İlyas Çal askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Aksaray'da 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlyas Çal düzenlenen askeri törenle, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi
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Bir süredir Belçika'da kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Aksaraylı Kıbrıs Gazisi İlyas Çal hayatını kaybetti.
Dün Belçika'dan Aksaray'a getirilen Çal'ın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından 21'inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen askeri törenle Bedir Muhtar Mezarlığına defnedildi.
AİLESİ VE YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Türk bayrağına sarılı naaş, tören alanına getirilirken gazinin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Törene Aksaray Valisi Murat Duru, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, askeri heyet ve yakınları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)