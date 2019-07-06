Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruluyor

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları üzerine başlayan tartışmaların dozu günden güne artmaya başladı.

Türkiye'nin bölgedeki çalışamlarını sonlandırmasını isteyen Rumlara; Yunanistan, Fransa ve Amerika gibi ülkeler destek olmaya başladı.

Karşısına birçok devleti alan Türkiye, hukuki yollardan elini güçlendirmek için yeni bir adım attı.

KIBRIS İŞLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇİN GENELGE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLİŞKİLERİN YÖNETİMİ

Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Genelgede, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.

Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği de yer aldı.

MONACO MODELİ MASADA

Monaco Modeli, 2017 yılında da Türkiye'nin gündemine gelmişti.

DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA YETKİLERİ TÜRKİYE'YE DEVREDİLEBİLİR

O dönem KKTC Dışişleri Bakanı olarak görevde olan Tahsin Ertuğruloğlu, “Artık KKTC’ye uluslararası tanıma için uğraşabiliriz. İkinci seçenek ise özerk bir cumhuriyet. Fransa-Monaco modeli gibi. Yani dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerimizi Türkiye’ye devredip gerisini kendi içimizde yönettiğimiz bir cumhuriyet. Henüz hangi yolu seçeceğimize karar vermedik. Ankara ile birlikte oturup karar vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu modele geçilmesi durumunda KKTC'nin uluslararası tanınması sağlanabilir.