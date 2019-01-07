Kıdem tazminatı tavanı 6 bin lira oldu

4/A statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan fiyat uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, her 6 ayda bir artırılıyor.

TAVAN 6 BİN LİRA OLDU

2018’in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulanmıştı. Yeni yılla birlikte, kıdem tazminatı tavanı 6 bin 17 liraya çıktı.

Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019’un ocak-haziran döneminde geçerli olacak.

Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 54 bin 340 liradan 61 bin 700 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI 2 BİN 558 LİRA

Asgari ücret, 2019 için brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmişti. Böylelikle en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı.